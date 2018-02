Mardi 13 février 2018

Selon une étude du New York Times (relayée par un blog de la rédaction de Le Monde) : on reste attaché à la musique que l'on a écouté lors de sa puberté (entre 13 et 16 ans environ). Donc si vous avez des gamins dans ces âges là : il est temps de leur faire écouter Converge ! Voir ce que ça va donner dans 10 ans !