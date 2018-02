Mardi 13 février 2018

Le groupe Anglais Chalk Hands (post-rock/screamo - FFO Pianos Become The Teeth / Suis La Lune / Caspian / Envy) sera en tournée Européenne en Mars/Avril/Mai et fera 4 dates dans le Nord de la France (Strasbourg/Lille/Boulogne-Sur-Mer/Lemberg) et 1 date en Belgique (Anvers). Plus d'infos ici.