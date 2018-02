Lundi 12 février 2018

Le This Is My Fest a annoncé ses premiers noms : Not Scientists, Guerilla Poubelle, Nina'School (reunion show pour les 10 ans du premier album), Heavy Heart, Astpai, Mon Autre Groupe (concert anniversaire pour les 10 ans), Nervus, The Hunters (tournée d'adieu), Fortune Cookie Club, Lame Shot, Kamikaze Girls, Ben&Fist, Colour Me Wednesday, Happy Accidents, Syndrome 81, Circles, Jarod et Stinky. Sept autres groupes seront annoncés prochainement. Ca sera le 18, 19 et 20 mai au Gibus de Paris. Event FB / Billetterie.