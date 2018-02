Dimanche 11 février 2018 Le communiqué avec les derniers noms pour le Metal Culture(s) VIII est à lire dans la suite.. Au menu, Igorrr, Stinky, Born From Pain, ... Et voilà enfin la programmation complète de Metal Culture(s) VIII.



Viennent se rajouter donc aux groupes déjà annoncés (Napalm death, Amenra, Elder, Insanity Alert...) : Igorrr et leur break core baroque, les hollandais de Born from pain, Cancel the apocalypse et leur metal acoustique, les clissonnais de Stinky, nos voisins de M'OÏ, les déconneurs de Deathstostérone, les locaux de l'étape Un chemin dans la forêt, et les tourangeaux de Born to Burn.



L'offre se complète avec, du côté de la médiathèque, l'exposition de Above Chaos où nous vous proposerons aussi du conte avec Les Passeurs d'histoire qui vous transporteront dans les légendes et diableries creusoise ainsi que la conférence « Metal et paganisme , une histoire d'esthétique » par Greg Moign.



Côté cinéma une grosse session avec La rage du démon et un programme de court-métrage dont « La tocante » de Mylène Blacksshark qui sera là pour le presenter.



Enfin pour finir en beauté, cette année on vous propose une Master class (durant 3h) sur le chant saturé avec Adeline Bellart de Inside the scream !