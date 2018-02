Mardi 13 février 2018 Exclu : Le trio power pop-punk hollandais Cooper est de retour en 2018 avec un premier EP, en 25 ans de carrière. Pour l'occasion, celui-ci est en écoute intégrale dans la suite et il se commande ici. Le trio power pop-punk hollandais Cooper est de retour en 2018 avec un premier EP, en 25 ans de carrière.

Sobrement nommé "1st EP", ces 8 titres récapitulent parfaitement l’historique du groupe de la Haye : des mélodies imparables et entêtantes, des riffs incisifs et toujours cette synthèse entre la pop anglais et le punk rock américain.

C’est d’ailleurs l’illustre Bill Stevenson - batteur des légendaires Descendents - qui s’est collé au mix !



"1st EP" sort chez le romantique label Kicking Records pour la Saint Valentin il s’écoute juste en dessous en avant-première et se commande ici.





