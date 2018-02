Vendredi 09 février 2018

Nouveau webzine dans le game : Satyr News, ils sont là pour nous remplacer. Et vu le contenu et la mode actuelle c'est fort possible, vu le nombre de scoops : "Stéphane Buriez (Loudblast) rejoint l'équipe d'Hanouna", "7 raisons pour lesquelles Trivium est un meilleur groupe que Black Sabbath" ou encore "Manowar devient le seul groupe assez metal pour figurer dans Metal Archives"...