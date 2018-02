Vendredi 09 février 2018

Depuis hier, on a un Discord ouvert à tous ! Discord, c'est un site / une appli de discussion persistante (c'est un chat quoi), c'est gratuit, ça permet d'échanger à l'écrit ou à l'oral, en gros c'est une sorte de Skype / Slack / Mumble / Teamspeak...



En ouvrant ce serveur Discord, on espère renforcer encore le contact entre l'équipe et les lecteurs : si un élément en particulier vous marque dans une chronique, par exemple, on a désormais les moyens de répondre "en live", en amorçant une conversation. Mais c'est aussi pour favoriser l'interaction entre vous, les partages de liens musicaux, parler de tout et de rien, etc.



Pour découvrir et télécharger Discord, c'est par ici ; et le serveur Metalorgie est accessible par là ! On vous attend !