Concerts du jour :

- L'Alambic Winter Fest, organisé par L'Assommoir, investit la Pétroleuse à Caen pour deux soirées. Au programme ce soir : Machete, Ed Warner et Stoned Diplodocus. Samedi soir, on y retrouvera Comity, Chacals et Loudzo . Toutes les infos sur l'event FB.