Jeudi 08 février 2018

Le Rock In Bourlon 2018 diffuse actuellement sa prog jour par jour, le festival gratuit a lieu à Bourlon (Nord) et a déjà annoncé : Maidavale (Rock 70's, Suède), Gold (Dark Rock, Pays Bas), DDENT (Doom, France), Love Sex Machine (Sludge). Le festival aura lieu les 29 et 30 juin. Plus d'infos sur l'event Facebook.