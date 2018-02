Voici le programme de la Route du Rock collection hiver qui aura lieu ce mois ci (Billetterie) :

21/02 Fennesz, Melaine Dalibert : La Chapelle du Conservatoire de Rennes - Rennes

22/02 Lee Ranaldo (Sonic Youth), Cotillon, Vox Low : Antipode Mjc - Rennes

23/02 Girls In Hawaii, Concrete Knives, Kelley Stolz, Park Hotel, Bryan's Magic Tears : La Nouvelle Vague - Saint-Malo

24/02 Baxter Dury, The Go! Team, Chain And The Gang, Insecure Men, Montero : La Nouvelle Vague - Saint-Malo