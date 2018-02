Mardi 06 février 2018

Across The River qui fait remonter via YouTube la Demo Tape de 1985, forcément on fait tourner. (Si tu cliques, clique ici).

Bon, et pour renseigner celui qui émerge au fond de la classe avec encore la trace de l'oreiller sur la joue, Across The River (brièvement Dead Issue) était un groupe faisant partie de la scène Palm Desert.

La line-up : Mark Anderson à la guitare, Alfredo Hernandez (ensuite et depuis batteur de Yawning Man), Mario Lalli (Fatso Jentson) à la voix + guitare, Scott Reeder à la basse (qui a rejoint Kyuss, une fois Nick Oliveri parti du groupe, puis a intégré Tool un temps avant de se consacrer à la production).

Lié par l'époque et le désert à quelques groupes fondateurs du genre, le son de la demo tape que l'on vous partage parle de la naissance du desertrock, et même si cela n'invente rien en 2018, c'est toujours bon de se rappeler que ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est moins bon.

Enjoy.