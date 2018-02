Mardi 06 février 2018

Le nouvel album d'A Perfect Circle s'intitulera Eat The Elephant et sortira le 20 avril. Un nouvel extrait, TalkTalk, se découvre dans la suite. La pochette de l'album (différente entre la version CD et la version vinyle) est par ici.



Pour les anglophones, Maynard James Keenan et Billy Howerdel ont accordé une interview à Rolling Stone, dans laquelle ils évoquent l'enregistrement du premier album du groupe depuis 14 ans.