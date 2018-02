Mercredi 14 février 2018

Interview et rencontre avec le label A Fond D'Cale Prod (LORA, Yotsuya Kaidan , ...) : "La vie est faite de rencontres passionnées, d'échanges enrichissants et de découvertes humaines. D'autant plus quand elles sont en lien avec une passion qui nous anime et amènent à creuser encore dans un style que l'on apprécie. [...]"