Dimanche 04 février 2018

Chronique Necrodancer - Void : "Enregistré en à peine un an, Void, suinte l'urgence, les murs noircis et les flaques de pisse d'un coin de ruelle. Necrodancer c'est le Rock, celui dangereux, sans compromis, celui qui taille dans le bide à grand coup de lame dentée. [...]"

Pour rappel le groupe sera en tournée prochainement avec Satan :

08.02 Montpellier - Black Sheep

09.02 Toulouse - Les Pavillons Sauvages avec Grief

10.02 Villefranche-de-Rouergue - Les Hauts Parleurs

11.02 Bordeaux - Brasserie des Halles avec Ghettö et Harshlove

12.02 Tulle - Conseil Général

13.02 Rennes - Le Terminus

14.02 Nantes - La scène Michelet

15.02 Tours - Canadian Café avec Chacals

16.02 Décines-Charpieu - Warmaudio avec Blind Torture Kill

17.02 Marseille - La Salle Gueule avec Woest