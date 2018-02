Samedi 03 février 2018

En Angleterre, un projet de loi, soutenu par Nick Mason des Pink Floyd, Glen Matlock des Sex Pistols et encore bon nombre d'acteurs du milieu musical, va être examiné par la chambre des Lords. Ce projet a pour but de soutenir les lieux de vie musicaux, comme les salles de concerts, de repète, bars et autres, afin d'éviter à ceux-ci, de plus en plus menacés, de fermer. Au début considéré comme utopique, ce projet a aujourd'hui un soutien de poids en la personne de Sajid Javid, ministre du logement outre manche.

Et si, pour une fois on prenait de la graine et suivait cet exemple en France ?