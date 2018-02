Samedi 03 février 2018

Dans la catégorie potins, vous aurez bien peu de chance de voir Of Mice and Men et Code Orange jouer ensemble. Alors que ces derniers ont perdu face à Mastodon pour recevoir un Grammy, Alan Ashby (du premier groupe) a eu des paroles bien peu heureuses via twitter, vis à vis des perdants qui lui ont répondu tout simplement "Eat shit". S'en suivirent de nombreux tweets de colère de la part des fans et des principaux intéressés. Ahlala, que c'est beau la fraternité dans le metal.