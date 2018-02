Vendredi 02 février 2018

No One Is Innocent sortira son prochain disque, Frankenstein, le 30 mars chez Verycords. Voici la pochette. Une tournée d'une bonne grosse vingtaine de date a été annoncé et c'est à voir dans la suite.

20/03/2018 – ARGENTEUIL – La Cave

24/03/2018 – ACHERES – Le Sax

30/03/2018 – BOBIGNY – Canal 93

31/03/2018 – SAINT-JEAN-DE-BRAYE – Salle des Fêtes

04/04/2018 – CLERMONT FERRAND – La Coopérative de Mai

05/04/2018 – GIGNAC – Le Sonambule

06/04/2018 – MONTAUBAN – Le Rio Grande

07/04/2018 – CAHORS – Les Docks

12/04/2018 – NICE – Théâtre Lino Ventura

13/04/2018 – VITROLLES – Salle Guy Obino

14/04/2018 – PAU – Espace Zip

19/04/2018 – SAINT NAZAIRE – Le VIP

20/04/2018 – SAINT-AGATHON – La Grande Ourse

26/04/2018 – GRENOBLE – La Belle Electrique

27/04/2018 – BESANCON – La Rodia

28/04/2018 – MULHOUSE – Le Noumatrouff :

03/05/2018 – VITRY-LE-FRANCOIS – L'Orange Bleue

04/05/2018 – ALENCON – La Luciole

05/05/2018 – QUIMPER – Le Novomax

12/05/2018 – VILLIERS LE BEL – Espace Marcel Pagnol

17/05/2018 – BOULOGNE SUR MER – Carré Sam

18/05/2018 – OIGNIES – Le Métaphone

19/05/2018 – EPINAL – La Souris Verte

20/05/2018 – MACON – La Cave à Musique

25/05/2018 – SAINT-ETIENNE – Le Clapier

26/05/2018 – MONTHEY (SUISSE) – Festival Irréversible

09/06/2018 – RIS ORANGIS – Le Plan