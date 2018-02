Jeudi 01 février 2018 Varathron (Black Metal - Grèce) sortira son prochain disque, Patriarchs Of Evil, le 27 avril chez Agonia Records. Voici la pochette et la tracklist.

01. Tenebrous

02. Into the Absurd

03. Luciferian Mystical Awakening

04. Saturnian Sect

05. Remnants Of The Dark Testament

06. Hellwitch (Witches Gathering)

07. Orgasmic Nightmares Of The Arch Desecrator

08. Ouroboros Dweller (The Dweller Of Barathrum)



