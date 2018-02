Dimanche 04 février 2018

Anthrax a publié une vidéo en direct de leur performance "Caught In A Mosh" lors d'un spectacle au Barrowland Ballroom à Glasgow, en Écosse. L'enregistrement du spectacle a été fait en février 2017 et sera publié sur DVD le 27 avril sous le nom Kings Among Scotland. En plus de la performance, le DVD présentera toujours des extraits d'interviews exclusives, des images des coulisses du groupe dans le bus touristique.