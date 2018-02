Dimanche 04 février 2018

Un nouveau festival de Metal voit le jour ! Le Outch! Festival se déroulera les 26 et 27 Mai 2018 à coté de Langres (à 1h de Dijon, 1h30 de Besançon et Nancy, et pour bien connaitre la région, c'est froid et calme), avec 30 groupes sur 2 scènes sous chapiteaux. Les groupes déjà annoncés : Igorrr, Rotting Christ, Wiegedood, Nostromo, Hierophant, Blockheads, Doctor Livingstone, Hierophant, Insanity Alert, Deathrite, F.U.B.A.R., Collision, Inhumate, Comity, Verbal Razor, Whoresnation, Doomsisters, Lust For Death...