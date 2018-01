Mercredi 31 janvier 2018

Dossier De Metalorgie #03 avec un prévisible "top 2017". Alors oui, on en a déjà fait un, mais celui-là il est mieux, tu vas voir : on prend le temps de parler d'EPs, de concerts, d'espoirs pour 2018, de déceptions, et de pleins d'autres trucs qu'on avait pas abordés dans le top "normal". Allez, viens, on est bien.