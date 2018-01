Dimanche 28 janvier 2018

Gasmask Terror, qui sera en tournée en Asie en mars, vient de sortir Complete Recordings Vol. 2, qui regroupe les morceaux de 2011 à 2015. Par contre, un post Facebook de Total Heaven (Shop de Bordeaux) laisse présager la fin du groupe suite à la tournée.

Comme le disait fort à propos Pierre Mortez à monsieur Preskovitch, "il n'est de meilleure compagnie qui ne se quitte". Et quelle plus belle épitaphe que ce "Complete Recordings Vol.2 : 2011-2015" qui vient clore la pétaradante aventure Gasmask Terrör. Une épopée hardcore punk longue de 14 ans. Ah oui, quand même ! La crudité du crust. Des textes cinglants, courts comme des haikus. Un d-beat diabolique a forte densité énergétique. Des mélodies. Et le bon esprit. Toujours. La course prendra fin en mars, en Corée et au Japon. Chapeau Fabro. Chapeau Luc. Chapeau Olivier. Chapeau Shiran. Et merci pour la ballade, fut-elle chaotique et sacrément décoiffante. Amour. Martial.