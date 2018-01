Exclu : Seeds Of Mary nous propose le clip de Here Comes the Night, second clip extrait de leur nouvel album The Blackbird And The Dying Sun. Pour en entendre plus, direction Bandcamp.

Le groupe sera en concert prochainement là :

09/02 : Toulouse (Usine à Musique)

10/02 : Langon (Salle des Compagnons de la veillée)