Vendredi 26 janvier 2018

Rites Of Thy Degringolade (Black / Death Metal - Canada) sortira son nouvel album, le premier depuis 2005, le 15 mars chez Nuclear War Now! Productions. Pochette, tracklist et premier extrait de The Blade Philosophical à découvrir sur le bandcamp du label. Pour rappel le groupe sera en tournée pour deux dates avec Profanatica et Auroch :

06/03 Paris - Gibus Live (Event FB / Billetterie)

07/03 Nantes - Le Ferrailleur (Event FB / Billetterie)