Vendredi 26 janvier 2018

Première annonce de groupes pour le Ieperfest, qui se tiendra du 10 au 12 août prochain à Ypres : Acidez, Albez Duz, Coffins, Comeback Kid, Conflict, Converge, Crossface, Damien Done, Discharge, Doom, Downing, For The Glory, Get The Shot, Greg Bennick, Headshot, Hexis, Jodie Faster, La Jungle, Lotus, Moskwa, Paura, Process of Guilt, Psycho Enhancer, Slope, The Weirdos, Wisdom In Chains, Zohastre.