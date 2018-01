Jeudi 25 janvier 2018

Voilà les nouveautés sortis chez Camion Blanc :

- Plongée au cœur du Rock Progressif Italien - Le théâtre des émotions : Second tome qui va encore permettre de découvrir plein de perles italienne, ce livre s'attarde particulièrement sur les années 80 et fait quand même plus de 660 pages ! En vente là.

- Jimmy Page - No quarter : biographie de Jimmy Page de plus de 650 pages, commandable là.

- Je suis Albert Fish - Dans l’esprit d’un cannibale : les documents d'une affaire sordide des années 30 sur un cannibale ... Si vous êtes chelou c'est là (et c'est semble-t-il gratos sur Kindle).

- U2 - Paroles de fans : des fans de tous les âges parlent de leur amour pour U2, dispo ici.