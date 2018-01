Jeudi 25 janvier 2018

Le biopic sur Mötley Crüe semble avancer : Vince Neil sera joué par Daniel Webber (le Oswald de 22/11/63, ou le jeune taré de la série Punisher), Mick Mars sera joué par Iwan Rheon (Ramsay Bolton dans Game Of Thrones ou Simon dans Misfits), Nikki Sixx sera joué par Douglas Booth (Sem dans Noé) et Tommy Lee sera joué par le rappeur Machine Gun Kelly. Pas encore de date annoncée pour cette adaptation de The Dirt, leur autobiographie complètement tarée (chroniquée ici), le film sera réalisé par Jeff Tremaine (réal de Jackass, Bad Gandpa, ...) et sortira sur Netflix.