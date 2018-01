Jeudi 25 janvier 2018

Chronique de Dinosaur Warfare - Legend Of The Power Saurus de Victorius : "Une fois ce décor planté, on serait alors tenté de dire que Dinosaur Warfare est au Power Metal ce que Sharknado est au cinéma, mais il n’en est rien, bien au contraire. Car si Sharknado a été filmé avec les pieds, autant Dinosaur Warfare bénéficie d’une écriture et d’une production impeccable [...]". Dinosaur Warfare - Legend Of The Power Saurus est disponible en précommande ici (NB : il sort demain).





Victorius sera en concert le 21 avril 2018 au CCO de Villeurbanne (Lyon) dans le cadre du Metal Thunder Jackets Festival (résa).