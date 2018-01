Lychgate (Black Metal - UK) sortira son prochain disque, The Contagion In Nine Steps, le 30 mars chez Blood Music. Voici la pochette et la tracklist. Des membres d'Esoteric et Macabre Omen y feront une apparition.



01. Republic

02. Unity Of Opposites

03. Atavistic Hypnosis

04. Hither Comes The Swarm

05. The Contagion

06. Remembrance