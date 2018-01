Jeudi 25 janvier 2018

Cloud Cuckoo Land vient de lancer une campagne pour financer son premier album. On retrouve dans le groupe Guillaume (guitariste et compositeur de Klone) et Mélusine Fradet (comédienne et chanteuse). Smell Steps s'écoute (et se regarde) ici (c'est très différent de Klone, mais ça vaut le détour), et si vous souhaitez soutenir le projet la campagne de financement a lieu sur Ulule.