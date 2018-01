La tournée d'adieu de Slayer passera par Laval (à coté de Montréal, rêvez pas les Mayennais, on ne saura toujours pas placer votre ville sur une carte), ça sera avec Lamb Of God, Behemoth et Testament. Sacrée affiche !

Et pour la date : 30 mai.

Les dates Européennes n'ont pas encore été annoncées.