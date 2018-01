Lundi 22 janvier 2018

On vous en parlait en début de mois, le groupe de thrash metal Sodom voyait partir Bernd Kost et Markus Freiwald de la formation. C'est annoncé : Frank Blackfire revient, après avoir été guitariste du groupe entre 1987 et 1987. De même, le batteur Stefan Hüskens (Asphyx, Desaster) et le guitariste Yorck Segatz (Beyondition) rejoignent le lineup désormais pour travailler au prochain album.