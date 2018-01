Lundi 22 janvier 2018 Pop Evil (Hard Rock - US) sortira son prochain album, éponyme, le 16 février chez E1. Voici la pochette et la tracklist. Le clip pour Waking Lions se visionne dans la suite.

01. Waking Lions

02. Colors Bleed

03. Ex Machina

04. Art Of War

05. Be Legendary

06. Nothing But Thieves

07. A Crime To Remember

08. God’s Dam

09. When We Were Young

10. Birds Of Prey

11. Rewind



