Samedi 20 janvier 2018

Storm Upon the Masses (Brutal Death Metal - Belgique) vient de signer chez le label français, Dolorem Records, dans le cadre de la sortie de son premier album. Ce premier opus se nommera The Ones Who Came Back et sortira le 23 mars 2018 sur le label français. L’album a été mixé et masterisé par Stefano Morabito au 16th Cellar Studios (Hour of Penance, Hideous Divinity). L’artwork sera réalisé par l’artiste Daemorph (Avulsed, Acranius, The Black Dahlia Murder).