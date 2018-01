Vendredi 19 janvier 2018

Et voilà la seconde annonce pour le festival Metal Culture(s) VIII (Event FB) qui se tiendra du 9 au 12 mai 2018 à Guéret dans la chapelle de la Providence :

Les poids lourds belges de Amenra débarquent enfin dans la chapelle cette année.

Seront aussi présent Volker avec leur horror metal'n roll&Hangman's chair official qui reviennent défendre leur nouvel album à paraître en mars, album fatissime !

Cette seconde annonce fait surtout la part belle à la scène émergente avec les rouannais de Debasement prêts à grinder, le power duo rock Dirty Rodeo, les limougeauds de Crawford avec leur « Cindy Core », et enfin les brésiliens de Kamala qui nous font le plaisir de revenir avec leur thrash « fell good ».