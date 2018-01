Vendredi 19 janvier 2018 Chaos Invocation (Black Metal - Allemagne) sortira son troisième opus, Reaping Season, Bloodshed Beyond, le 10 mars chez World Terror Committee. Voici la pochette et la tracklist.

01. Where Hearts Shall Not Rest

02. Calling From Dudail

03. To Fathom The Bloodmist

04. MenSkinDrums Of Doom

05. Obsession Is Always The Answer

06. The Search Of Keys And Gates

07. Blackmoon Prayer

08. Luciferian Terror Chorale

09. Chaos Invocation

10. Bloodshed Beyond

11. Ajna Assassins Absolute



