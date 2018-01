Le Black Twilight Circle (collectif de Black Metal inspiré des cultures pré-hispaniques) ne va pas tarder à arriver en Europe pour quelques dates. Seront présents les groupes Volahn, Arizmenda, Blue Hummingbird On The Left et Dolorvotre :

20.01 Bruxelles - Magazin 4 (Belgique) (Event FB)

30.01 Lyon - Rock N Eat (Event FB)

31.01 Paris - Gibus Live (Event FB)

01.02 Angouleme - Databaz