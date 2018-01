Jeudi 18 janvier 2018

Le festival Les 3 Elephants qui aura lieu le 25, 26 et 27 mai à Laval, vient d'annoncer une partie de sa programmation : France, Hyphen Hyphen, Moaning, Dominique A, Hmltd, Juliette Armanet, Russian Circles, Roméo Elvis, Clap Your Hands Say Yeah, Cabaret Contemporain, Rone, Biffty&Dj Weedim et Loud.