Jeudi 18 janvier 2018

Comme nous l'avions indiqué, Dolores O’Riordan de The Cranberries est morte à Londres en ce début de semaine (RIP). Elle était à Londres pour enregistrer une reprise de Zombie avec Bad Wolves (un groupe de Metal dans lequel on retrouve Doc Coyle (ex God Forbid) et Tommy Vest (ex Divine Heresy)). Elle n'a pas enregistré sa version avec eux, mais avait déjà entendu le groupe la jouer.