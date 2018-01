Jeudi 18 janvier 2018 Black Rainbows (Heavy / Psyché - Italie) sortira son sixième opus, Pandaemonium, le 6 avril chez Heavy Psych Sounds Records. Voici la pochette et la tracklist.

01. Sunrise

02. High To Hell

03. The Sacrifice

04. Grindstone

05. Supernova&Asteroids

06. Riding Fast 'Til The End Of Time

07. I Just Wanna Fire

08. The Abyss

09. 13th Step Of The Pyramid



