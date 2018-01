Jeudi 18 janvier 2018 Borealis (Power Metal - Canada) sortira son cinquième album, The Offering, le 28 mars chez AFM Records. Voici la pochette et la tracklist.

01. The Fire Between Us

02. Sign Of No Return

03. The Offering

04. River

05. The Second Son

06. The Devil’s Hand

07. Into The Light

08. Scarlet Angel

09. The Awakening

10. The Path

11. Forever Lost

12. The Ghosts Of Innocence



