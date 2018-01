Mercredi 17 janvier 2018

Bienvenue en 2018 : vendredi dernier est sorti Hello World de Skygge. Oui, et alors ? Eh bien il s'agit du premier disque qui ait été composé par une intelligence artificielle. Alors certes, ça avait déjà été fait pour composer de la musique contemporaine bruitiste ou des sortes de jingles minimalistes. Mais cette fois, il s'agit de musique "accessible", c'est à dire agréable et facile à écouter, offrant des repères à l'auditeur : comme un vrai disque de vraie musique. Skygge est en fait constitué du scientifique François Pachet, spécialisé dans l'informatique musicale, et du compositeur Benoît Carré, qui ont mit au point une IA appelée "Flow Machine" et l'ont confié à différents musiciens qui ont aiguillé les décisions de l'algorithme. Stromae a par exemple choisi des influences cap-verdiennes mariées à des sonorités Pop-Electro pour laisser composer Hello Shadow à Flow Machine, puis à demandé à la chanteuse Kiesza de faire des voix humaines pour animer le titre (voix qui sont néanmoins elles aussi passées par Flow Machine pour être assimilées dans Hello Shadow).

Aujourd'hui Skygge, mais demain peut-être un groupe de Metal assisté par une IA ? Révolution vers l'accessibilité ou dénaturation de la créativité ? La question est posée...