Du 9 au 17 février, Fange (sludge/noise - Rennes) et Pilori (blackened crust - Rouen) seront en tournée ensemble, principalement sur les routes d'Europe de l'Est.

* 09/02/18 : Amsterdam, NL @ Vrankrijk

* 10/02/18 : Berlin, Ger. @ Noise Testament 2018 ⊙ turn off, tune out, drop dead

* 11/02/18 : Wroclaw, Pol. @ D.K. Luksus

* 12/02/18 : Praha, CZ @ Fatal music club

* 13/02/18 : Brno, CZ @ m13 klub

* 14/02/18 : Vienna, Aus. @ Venster 99

* 15/02/18 : Feldkirch, Aus. @ Graf Hugo Keller

* 16/02/18 : Geneva, Swi. @ La Makhno

* 17/02/18 : Strasbourg, Fr. @ Le Diamant d'or