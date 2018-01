Dimanche 14 janvier 2018

Gasmask Terror (D-beat Bordeaux avec des membres de Monarch!&Year Of No Light) sort un disque avec l'intégralité de ses enregistrements de 2011 à 2015. Le 1er volume regroupait les enregistrements de 2004 à 2010.

Il sera disponible sur les prochains concerts du groupe en France et au Japon :

02 Février 2018 - ANGERS (49) @ L'Etincelle. + Deletär, Gabi Le Rouge

03 Février 2018 - VANNES (56) @ L'Artimon. + Deletär, Bakounine, Crust In Boutin

03 March 2018 - SEOUL (Corée) - more info soon

04 March 2018- FUKUOKA (Japon) - more info soon

06 March 2018 - TOKYO (Japon) - more info soon

07 March 2018 - YOKOHAMA (Japon) - more info soon

08 March 2018 - GIFU (Japon) - more info soon

09 March 2018 - TOKYO (Japon) - more info soon

10 March 2018 - OSAKA (Japon) - more info soon