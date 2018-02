Concert du Jour :

- The Midnight Ghost, Persepolis et The Psychotic Monk seront ce soir au Void (Bordeaux) dans le cadre d'une soirée Make It Sabbathy. Toutes les infos sont sur l'event FB.- La Scène Michelet à Nantes accueille pour le troisième et dernier soir la 4è édition des West Stoner Sessions : c'est à partir de 19h, avec Stoned Harpies, Tranzat, Walnut Grove dc, Los Disidentes Del Sucio Motel et Headcharger.(event fb)