Long Distance Calling (Post-Rock - Allemagne) sortira son prochain opus, Boundless, le 2 février chez InsideOut Music. Voici la pochette et la tracklist. Le clip pour Out There se visionne dans la suite.



01. Out There

02. Ascending

03. In The Clouds

04. Like A River

05. The Far Side

06. On The Verge

07. Weightless

08. Skydivers

09. Flashback