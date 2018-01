Vendredi 12 janvier 2018

Dans quinze jours, c'est à dire vendredi 26, aura lieu le concert de Hatebreed, Madball, Terror, Power Trip, Born From Pain, Broken Teeth et Insanity Alert à Torhout en Belgique, seule date francophone de leur tournée européenne. Metalorgie sera présent pour couvrir l’événement. Pour nos amis frontaliers et de l'étranger voici l'intégralité des dates de la tournée :

18/01 Berlin

19/01 Utrecht

20/01 Dresden

21/01 Munich

22/01 Zurich

23/01 Schachthof Wiesbaden

24/01 Brno

25/01 Lichtenfels

26/01 Torhout

27/01 Oberhausen

28/01 Londres