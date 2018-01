Mardi 09 janvier 2018

Aura Noir, Venefixion et Midnight Priest s'ajoutent à la programmation du Courts Of Chaos Festival qui aura lieu le 11 et 12 mai à Plozevet (29). Seront également présents : Manilla Road, Hexecutor, Tokyo Blade, Praying Mantis, Indian Nightmare, Extirpation, Saracen, Skelethal, Heretic, Voight Kampff, Sacral Night et Tentation. Event FB / Billetterie.