Le petit festival underground de metal extrême Shades of Black'n'Death s'est fait remarquer avec une affiche pas piquée des hannetons. Voyez plutôt :

Dodecahedron (NL) 22.10 - 23.15

Eryn Non Dae (FR) 20.55 - 21.55

Zhrine (IS) 19.55 - 20.40

Virvum (CH) 18.55 - 19.40

Eschatos (LV) 17.55 - 18.40

When Plagues Collide (BE) 17.00 - 17.40

Ca se passe à Saint Nicolas en Belgique le 17 février prochain. Toutes les infos sur l'event Facebook.