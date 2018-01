Mardi 09 janvier 2018

Et voilà le top 2017 par les rédacteurs Metalorgie : quasi toute l'équipe a fait son top 10 que vous pourrez retrouver individuellement, et de ces 25 classements on en a extrait un top général, 20 albums qui nous ont marqués en 2017. Bonne découvertes à vous ! (et si vous connaissiez déjà tout : chapeau ! Mais vous avez beaucoup trop de temps libre !).



Et dans quelques jours suivra celui des lecteurs + la playlist pour résumer l'année 2017 : il est encore temps de voter ! (rendez vous sur la page d'un album pour donner votre avis).